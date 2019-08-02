В Федеральную антимонопольную службу России поступило ходатайство от томской «Сибирской аграрной группы» (САГ) о намерении приобрести голосующие акции крупнейшего новосибирского мясоперерабатывающего предприятия, «Кудряшовского мясокомбината».

Уведомления о принятии двух ходатайств САГ к рассмотрению размещены в базе решений и правовых актов ФАС. Как следует из документов, томские бизнесмены намерены приобрести голосующие акции АО «Кудряшовское» и доли в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат». В пресс-службе «Сибирской аграрной группы» корреспонденту «Континент Сибирь» подтвердили готовящуюся сделку, пообещав сообщить ее детали позднее.

Учредителями акционерного общества «Кудряшовское» являются 6 российских компаний и 5 иностранных юридических лиц, «Кудряшовским мясокомбинатом» владеет московский агропромышленный холдинг «КоПитания». В холдинге не смогли оперативно прокомментировать информацию о предстоящей продаже акций.

«Кудряшовский мясокомбинат» — крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса, выпускающий продукцию ТМ «Кудряшовский мясокомбинат» и «Мясная Академия». По данным пресс-службы предприятия, по итогам 2018 года оно вышло на годовой объем производства в 45 тыс. т продукции. Выручка предприятия составила более 7,8 млн рублей. АО «Сибирская Аграрная Группа» — интегрированный агропромышленный холдинг с полным циклом производства продукции. В состав холдинга входят шесть свиноводческих комплексов — в Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и республике Бурятия, а также мясокомбинаты в Томске, Кемерово и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская».

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