Владельцы томской компании «Сёмкин», дистрибьютора продукции ТМ «Томское молоко», обратились в арбитражный суд с требованием банкротства новосибирской компании «НСК Холди», принадлежащей Николаю Скороходову.

Заявление в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать несостоятельным ООО «НСК Холди» подал индивидуальный предприниматель Андрей Сёмкин, торговая сеть которого занимается поставкой продовольственных и непродовольственных товаров компании «Сёмкин» известного томского бизнесмена Василия Сёмкина. Сумма исковых требований составила более 5 млн рублей. Как пояснили «Континенту Сибирь» в компании «Сёмкин», иск связан с долгами перед томскими предпринимателями банкротящейся сейчас компании «Холидей». «Образовался долг за поставленную продукцию, «НСК Холди» выступала поручителем по оплате этих поставок», — сообщили в компании. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, ГК «Холидей» являлась одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. Ключевым бенефециаром группы считается председатель совета директоров «Холидея» Николай Скороходов, учредитель и директор «НСК Холди». Компания «Холидей» была признана банкротом в феврале текущего года, сумма требований кредиторов, в числе которых Сбербанк и Альфа-Банк, превышает 14 млрд рублей. Банкротные иски также предъявлены самому Николаю Скороходову, который выступал поручителем по банковским кредитам «Холидея». В январе текущего года признать «НСК Холди» несостоятельным требовала московская компания «Сантус», однако новосибирская компания оплатила около 1,3 млн рублей долга, в итоге иск был отозван.

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