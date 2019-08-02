Новосибирск вошел в международный рейтинг лучших студенческих городов мира, подготовленный компанией Quacquarelli Symonds. Он на четыре места поднялся в рейтинге по сравнению с уровнем прошлого года. Из городов России, помимо Новосибирска, в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург и Томск. Информация об этом появилась на официальном сайте Quacquarelli Symonds.

«Попадание в данный рейтинг – это результат системной работы, показатель профессионализма и высокой квалификации сотрудников образовательной сферы региона. В Новосибирской области ведется активная работа по внедрению современных образовательных технологий, повышению качества образования, совершенствованию подходов. При этом одно из важнейших направлений – привлечение студентов из других регионов России, а также из других стран, развитие экспорта образования, обмен опытом и лучшими практиками», – процитировали в пресс-службе правительства Новосибирской области министра образования региона Сергея Федорчука.

Города оценивались в соответствии с несколькими индикаторами: числом рейтинговых университетов, активностью работодателей в найме студентов, финансовой доступностью, качеством жизни и привлекательностью для студентов, а также разнообразием студенческого состава города. В рейтинге были учтены ответы более 87 тысяч нынешних и будущих иностранных студентов.

Отметим, что за прошедший год Новосибирск поднялся в рейтинге с 96 позиции на 92. Второй год подряд лучшим студенческим городом эксперты назвали Лондон.

Напомним, что в июне этого года был опубликован мировой рейтинг QS World University Rankings, оценивающий высшие учебные заведения по всему миру. НГУ стал вторым университетом РФ в этом рейтинге.

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