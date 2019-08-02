S7 Airlines временно возвращает свое историческое название «Авиакомпания «Сибирь» и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе S7 Airlines.

«С 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. Лесные пожары в Сибирском регионе распространились уже более чем на 3 миллиона гектаров. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Ликвидация пожара – только первый шаг в решении проблемы. Необходимо объединиться и поддержать работу по созданию новых лесов в регионе и необходимых последующих мероприятий по защите лесного массива», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«Сибирь – наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы региона. Бренд – один из основных и сильнейших активов компании, и мы готовы временно изменить его, чтобы выразить свое участие, привлечь внимание к вопросу и объединиться с нашими пассажирами и партнерами для создания новых лесных массивов. Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив», – процитировали в пресс-службе компании председателя совета директоров S7 Group Владислава Филева.

По информации компании S7, активные участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета, которые также будут направлены на посадку деревьев в Сибири. Каждые перечисленные 500 миль позволят посадить одно дерево. Кроме того, создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Специальный счетчик на сайте в режиме реального времени будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

«Мы приглашаем наших друзей и партнеров присоединиться к этой инициативе. Вместе мы сможем внести вклад в сохранение уникальной природы Сибири», – приводит пресс-служба компании слова Владислава Филева.

Напомним, что лесные пожары уже почти месяц бушуют на территории России. Однако, большая часть этих очагов возгорания находится в так называемых «зонах контроля», где пожары, по закону, можно не тушить, тат как затраты на эти работы могут превысить предполагаемый ущерб, нанесенный бедствием.

В тоже время, люди, которые не в силах равнодушно смотреть на горящие леса и погибающих там животных, задыхаясь от дыма и запаха гари, которые окутали часть регионов Сибири, уже месяц умоляют правительство принять хоть какие-то меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Они привлекают внимание общественности через соцсети и создают петиции в интернете. Проблему активно обсуждают даже зарубежные звезды кино.

Только вчера, 1 августа, во время оперативного совещания по вопросам ликвидации лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, положение признали «сложным». Было принято решение о пересмотре границ «зон контроля», о выделении дополнительных денег на тушение пожаров из резервного фонда и о подключении к ликвидации ЧС авиации.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.