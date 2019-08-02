Министерство лесного хозяйства Красноярского края попало под уголовное дело в связи с бушующими пожарами в регионе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем огонь распространился на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к преступлению, решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» с целью изъятия интересующей следствие документации.

По последним данным, площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 1,11 млн га. Всего в регионах Сибири и Якутии огнем охвачено порядка 3 млн га тайги.

Кроме того, в связи с непрекращающимися лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, которые угрожают здоровью жителей и влекут уничтожение ресурсов страны, председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата ведомства в пожароопасные регионы.

По информации пресс-службы СК РФ, в состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты следственного комитета. Им поручено обеспечить проведение мероприятий по исследованию данных, связанных не только с распространением огня, но и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Председатель СК России также поручил руководителям региональных следственных органов, в частности, на территории которых введен режим ЧС (республики Якутия и Бурятия, Красноярский край, Иркутская область) принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах.

Глава ведомства потребовал от подчиненных тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли большой ущерб для граждан и государства.

Напомним, лесные пожары уже почти месяц бушуют на территории России. Однако, большая часть этих очагов возгорания находится в так называемых «зонах контроля», где пожары, по закону, можно не тушить, тат как затраты на эти работы могут превысить предполагаемый ущерб, нанесенный бедствием.

В тоже время, люди, которые не в силах равнодушно смотреть на горящие леса и погибающих там животных, задыхаясь от дыма и запаха гари, которые окутали часть регионов Сибири, уже месяц умоляют правительство принять хоть какие-то меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Они привлекают внимание общественности через соцсети и создают петиции в интернете. Проблему активно обсуждают даже зарубежные звезды кино.

Только вчера, 1 августа, во время оперативного совещания по вопросам ликвидации лесных пожаров на территории Сибирского федерального округа, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, положение признали «сложным». Было принято решение о пересмотре границ «зон контроля», о выделении дополнительных денег на тушение пожаров из резервного фонда и о подключении к ликвидации ЧС авиации.

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