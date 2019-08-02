Гендиректор новосибирской компании «Сибавтобан» задолжал своим работникам более 50 млн рублей

Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Сибавтобан». Руководитель компании подозревается в частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев.

Как сообщает управление следственного комитета по Новосибирской области, в ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор ООО «Сибавтобан» в период с декабря 2018 года по настоящее время не выплатил 446 работникам заработную плату на общую сумму 53,8 млн рублей. Хотя, по информации ведомства, руководитель компании имел на счетах достаточное количество денежных средств и реальную возможность выплачивать зарплату своим работникам.

В настоящее время изъята исполнительная документация организации и назначено проведение бухгалтерской судебной экспертизы. Материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по данному факту направлены прокурором Октябрьского района Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в крупной новосибирской дорожно-строительной организации «Сибавтобан» введена процедура наблюдения. Признать компанию несостоятельной потребовала строительная фирма «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн рублей.

В дело о банкротстве компании также вступили еще три строительных компании. Одна из них ООО «Магнус» с суммой требований более 6,8 млн рулей.

Стоит отметить, что банкротный иск в отношении компании «Сибавтобан» был подан 22 апреля 2019 года. Сумма требований составила чуть больше 3 млн рублей.

Напомним, сообщение о том, что «Спецтрансстрой» намерен подать иск о несостоятельности «Сибавтодора», появилось еще в начале апреля. Предприятие хотело обратить в арбитражный суд в связи с наличием у должника признаков банкротства предусмотренных 127-ФЗ.

В последние несколько лет «Сибавтобан» известен как подрядчик по проекту «Безопасные и качественные дороги», однако как отмечается на сайте компании, с участием предприятия на территории Сибирского федерального округа построены и введены в эксплуатацию многие значимые объекты. Среди них — 80-километровый северный объезд Новосибирска и комплекс внутригородских магистралей юго-западного транзита Новосибирска, в который входит Бугринский мост.

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