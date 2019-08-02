На участке дороги «Новосибирск – Колывань – Томск» появится новый асфальт в рамках нацпроекта

На участке автодороги «Новосибирск – Колывань – Томск» уложат новый асфальт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность — 10,3 км.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий и представитель заказчика работ – ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» посетили участок автодороги «Новосибирск – Колывань – Томск» – от 21 до 31 км. Комиссия проверила технологию производства работ, качество и соответствие строительных материалов, а также необходимую документацию.

Замминистра подчеркнул, что региональным минтрансом регулярно проводятся проверки качества выполнения работ в рамках нацпроекта. Такая задача поставлена губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Сергей Ставицкий рассказал, что данная дорога для ремонта была выбрана неслучайно – она является въездом и выездом областного центра. Магистраль обеспечивает транспортное сообщение между Новосибирском и Томском, а также другими населенными пунктами региона. Среди них -Колывань, Скала, Амба, Вьюны, Кандаурово и т.д. По данной дороге проходит большой поток грузового и личного транспорта, осуществляются пассажирские перевозки автобусами. За долгие годы существующее дорожное покрытие износилось и нуждалось в ремонте. Благодаря нацпроекту на одном из самых изношенных участков трассы теперь появится новый асфальт, укрепленная обочина, разметка термопластиком, дорожные знаки.

По словам представителя заказчика, работы на объекте ведутся с опережением графика. Сейчас здесь идет устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По итогам проверки к подрядчику и заказчику возникли некоторые вопросы по качеству укладки асфальтобетонной смеси и обеспечению безопасности работ. Было поручено оперативно разобраться в ситуации и при необходимости исключить недочеты.

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 в Новосибирской области будет приведено в нормативное состояние 160 км автомобильных дорог, работы ведутся на всех запланированных 117 объектах. В текущем году по нацпроекту региону предстоит освоить порядка 5,5 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в 2019 году в Новосибирске завершается капитальный ремонт Красного проспекта, который проводится поэтапно с 2017.

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