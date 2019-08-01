РЖД закупит продукцию омских предприятий на 8,2 млрд рублей в 2019 году

Правительство Омской области и руководство Западно-Сибирской железной дороги заключили новое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2021 годы.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Александр Бурков и начальник ЗСЖД Александр Грицай в рамках мероприятий в честь Дня железнодорожника.

Стороны отметили, что предыдущее соглашение выполнено в полном объеме. За четыре года железной дорогой в отраслевое развитие инвестировано без малого 20 млрд рублей. На эти средства обновлялся подвижной состав, в частности, закуплено 26 новых локомотивов «Синара». Значительные финансовые ресурсы направлены в модернизацию инфраструктуры. Так, удалось практически полностью обновить Иртышский железнодорожный узел.

На протяжении последних лет значительно выросли объемы закупок продукции, произведенной омскими предприятиями, для нужд железной дороги. Если в 2015 году данной продукции было приобретено на сумму чуть больше 2 млрд рублей, то в 2018 объем закупок превысил 7 млрд. В 2019 для железнодорожной сферы у предприятий Омской области планируется закупить продукции уже на 8,2 млрд рублей.

По словам губернатора Александра Буркова, Омскую область и Западно-Сибирскую железную дорогу связывает стратегическое партнерство. На регион приходится львиная доля высокодоходных грузов ЗСЖД. В области формируется 70% всех нефтегрузов и порядка 60% всего объема зерна.

«Соглашение предусматривает синхронизацию действий в интересах развития экономики Омской области и социального благополучия граждан. Железная дорога — крупнейший работодатель на территории региона. В отрасли работает порядка 29 тыс людей. Это еще и один из крупнейших налогоплательщиков, который при этом участвует во всех наиболее значимых проектах, являясь примером социально ответственного предприятия», — отметил глава региона.

В свою очередь, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай подчеркнул, что в новом соглашении стороны берут на себя больше обязательств. ЗСЖД нашло с руководством Омской области точки соприкосновения по всем вопросам организации пригородных перевозок, нет разногласий и в вопросах транспортного обслуживания населения.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым губернатор Омской области Александр Бурков предложил отдать в федеральную собственность Мангутский канал.

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