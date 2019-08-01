Газпромнефть запустил акцию, благодаря которой автолюбители могут сэкономить до 2 рублей с каждого литра топлива

На автозаправочных станциях сети Газпромнефть по всей стране стартовала новая акция. С 22 июля по 31 августа при единовременной покупке кофе и топлива автолюбители могут получить скидку на бензин.

Суть новой акции от Газпромнефти такова, что при покупке кофе XL в DriveCafe, расположенном на территории заправочных станций сети, вместе с хот-догом сделает заправку выгоднее на 2 рубля с каждого литра топлива. Выбор либо кофе, либо хот-дога принесет скидку в 1 рубль. В акции участвуют все виды топлива, кроме сжиженного углеводородного газа.

Кроме того, клиенты сети «Газпромнефть» могут сделать себе кофе по своему вкусу, управляя кофемашиной в DriveCafe при АЗС со своего телефона. Настраивать рецептуру напитков можно при помощи мобильного приложения сети «Газпромнефть».

Организатором акции, которая продлится до 31 августа включительно, выступает ООО «Газпромнефть-Центр». Полную информацию об условиях участия и ограничениях все желающие могут узнать в «Правилах акции».

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