«Экология-Новосибирск» выявила на территории города более 7 тысяч «резиновых квартир»

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Новосибирской области ООО «Экология – Новосибирск» приступил к работе с так называемыми «резиновыми квартирами».

По информации пресс-службы «Экологии – Новосибирск», услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами является коммунальной и рассчитывается исходя из количества постоянно и временно проживающих людей в жилом помещении.

Ранее плата за одного человека в месяц была 92,42 рубля. С 1 июля 2019 года тариф на услугу по обращению с ТКО снизился и составил 88,62 рубля с человека в месяц.

Несмотря на это, в адрес ООО «Экология – Новосибирск» поступают заявки от людей о том, что по тому или иному адресу сдаются квартиры и в них постоянно меняется количество жильцов. Подобная информация поступает и в ходе личных приемов граждан. Данные сведения подтверждаются управляющими компаниями и ТСЖ, советами домов и председателями ТОС, а также результатами выездных рейдов.

Специалистами регоператора был проведен анализ таких обращений. В результате, на территории Новосибирска выявлено более 7 тыс жилых помещений с аномально высокими показателями проживающих. По указанным адресам за период с января по июнь текущего года проведена корректировка начислений.

Напомним, не так давно в СМИ появилась информация о том, что ряд новосибирских перевозчиков отходов готовы приостановить работу из-за того, что долг регионального оператора перед ними и мусорными полигонами превысил 700 млн рублей. В ГК «ВИС» заявили о необходимости проверки достоверности предъявленных перевозчиками к оплате объемов.

После этого, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правительству региона вмешаться в диалог участников рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основная задача органов власти – создать условия для конструктивного диалога всех участников отрасли.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.