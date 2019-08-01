Аналитики розничной сети МТС проанализировали покупательские предпочтения россиян за шесть месяцев 2019 года. Из всех жителей Сибири самые дорогие смартфоны выбирали новосибирцы и они же оказались поклонниками больших экранов. Всего в Новосибирской области доля проданных гаджетов с диагональю больше 6 дюймов вдвое выросла за полгода и составила 52%.

В первом полугодии жители Новосибирской области готовы были выложить за новый смартфон в среднем 16 533 рублей, что выше данных по Сибири, и несколько превышает среднюю стоимость смартфона в России, которая составляет 16 160 рублей. Для сравнения, покупатели из Москвы выбирали модели в среднем за 19 684 рубля, жители Санкт-Петербурга – за 17 644 рубля. Самый низкий средний чек на покупку смартфона зафиксирован в Ингушетии и республике Алтай – 10 745 и 11 137 рублей соответственно.

В целом новосибирцы демонстрируют растущий интерес и к гаджетам средней ценовой категории. По итогам первого полугодия, активнее всего продавались гаджеты стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей, спрос на которые за год вырос на 8%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. Самыми популярными моделями у жителей Новосибирской области стали Honor 7A, Honor 8X и Samsung Galaxy J2 Core. Технические характеристики этих моделей не уступают флагманам, что и помогло покупателям сделать выбор в их пользу.

Каждый второй новосибирец, купивший смартфон в 2019 году, выбрал гаджет большого размера — с них удобнее и проще потреблять интернет-контент и пользоваться современными цифровыми сервисами. Большой дисплей удобен для просмотра фото и видео, использования мессенджеров, работы в браузерах и выполнения других задач, для которых используют современный смартфон.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля гаджетов с большим экраном увеличилась почти в пять раз. Анализ обезличенных данных абонентов МТС с помощью Big Data показал, что обладатели гаджетов с дисплеями диагональю от 6 дюймов потребляют на 35% больше интернет-трафика, чем пользователи устройств с экранами менее 5,5 дюймов. Спрос на такие гаджеты заметно снизился: с 73% в июне прошлого года до 42% в этом году. В денежном выражении продажи таких телефонов упали вдвое — с 70% до 35%.

Еще один тренд розничного рынка – уменьшение роста продаж смартфонов от 30 тысяч рублей. В первом полугодии 2019 года продажи таких гаджетов увеличились на 8%, тогда как годом ранее прирост составил почти 50%. По мнению аналитиков МТС, это связано с тем, что пользователи таких устройств продлевают срок пользования гаджетом до полутора – двух лет. При этом не стремятся поменять его на новые модели: они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений.

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