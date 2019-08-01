Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шаверде продлили арест

Кировский райсуд Иркутска продлил арест министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, который обвиняется в превышении должностных полномочий при организации санитарных рубок в региональном природном заказнике «Туколонь» до 9 сентября включительно.

Как пишет «Интерфакс», суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шаверде.

По словам судьи, предварительное следствие по делу не завершено «по объективным причинам». Обвиняемому предстоит ознакомиться с материалами дела.

По информации адвоката чиновника Натальи Каниной, Сергей Шеверда с 22 июля находится в медицинском корпусе СИЗО.

Также «Интерфакс» сообщает, что министр отправлял ходатайства об отстранении следственной группы от расследования уголовного дела и проведении дополнительных экспертиз, однако в их удовлетворении было отказано.

На сегодняшний день, Сергей Шеверда был отстранен от должности. Однако официальных комментариев от правительства Иркутской области по этому поводу пока нет.

Напомним, 6 июня 2019 года по поручению следственного комитета по Иркутской области сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Шереметьево был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Задержание высокопоставленного чиновника проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района.

Сразу после этого, правительство Иркутской области сообщило, что санитарные рубки в заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

Несмотря на это, в середине июня 2019 года иркутский суд отказался удовлетворить апелляцию адвоката чиновника Натальи Каниной. В связи с чем, министр лесного комплекса Сергей Шаверда остался под стражей до 5 августа.

Ранее также сообщалось, что суд по ходатайству следственного комитета наложил арест на имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.