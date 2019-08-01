Сергей Жвачкин назначил нового руководителя департамента лесного хозяйства Томской области

Ольга Щетинкина
 
Сергей Жвачкин назначил нового руководителя департамента лесного хозяйства Томской области
Начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев. Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева. Новый руководитель приступил к работе сегодня, 1 августа.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, региональный департамент лесного хозяйства с сегодняшнего дня возглавил Артем Конев.

Как подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, новый руководитель департамента получил один из самых тяжелых участков работы. Задач у данного ведомства масса. Главные из них — охрана леса от огня и черных лесорубов, лесовосстановление и создание условий для развития лесопромышленного комплекса.

«В условиях глубоко отставшего от жизни лесного законодательства работать тяжело, но даже в этой ситуации Томская область добивается успехов. После тяжелых лесных пожаров 2012 года, о которых томичи хорошо помнят, мы с нуля восстановили в регионе службу авиалесоохраны, построили онлайн систему мониторинга и профилактики пожаров в тайге, которая доказала свою эффективность. За последние годы почти полностью остановили вывоз за пределы области кругляка и резко увеличили производство товаров из древесины, получая значительную отдачу в бюджет от предприятий ЛПК», — отметил глава региона.

Кроме того, Сергей Жвачкин дал Артему Коневу 100 дней для того, чтобы полностью войти в курс дела.

Артем Конев родился в 1981 году в Томске. В 2004 окончил Томский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». После этого работал в частных компаниях «Восточная инвестиционная газовая компания», «Сибирь Спецтехника», «ИнтелСтрой». В 2013-2014 годах возглавлял муниципальное предприятие «Заречное» в селе Кафтанчиково. С 2014 был директор  ОГАУ «Томсклесхоз».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что Сергей Жвачкин внес изменения в постановление губернатора региона от 2012 года, исключив из состава администрации «заместителя губернатора — начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области». Документ опубликован на сайте региональной администрации и вступил в силу с 29 июля 2019 года.

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