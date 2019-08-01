Сергей Жвачкин назначил нового руководителя департамента лесного хозяйства Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева. Новый руководитель приступил к работе сегодня, 1 августа.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, региональный департамент лесного хозяйства с сегодняшнего дня возглавил Артем Конев.

Как подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, новый руководитель департамента получил один из самых тяжелых участков работы. Задач у данного ведомства масса. Главные из них — охрана леса от огня и черных лесорубов, лесовосстановление и создание условий для развития лесопромышленного комплекса.

«В условиях глубоко отставшего от жизни лесного законодательства работать тяжело, но даже в этой ситуации Томская область добивается успехов. После тяжелых лесных пожаров 2012 года, о которых томичи хорошо помнят, мы с нуля восстановили в регионе службу авиалесоохраны, построили онлайн систему мониторинга и профилактики пожаров в тайге, которая доказала свою эффективность. За последние годы почти полностью остановили вывоз за пределы области кругляка и резко увеличили производство товаров из древесины, получая значительную отдачу в бюджет от предприятий ЛПК», — отметил глава региона.

Кроме того, Сергей Жвачкин дал Артему Коневу 100 дней для того, чтобы полностью войти в курс дела.

Артем Конев родился в 1981 году в Томске. В 2004 окончил Томский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». После этого работал в частных компаниях «Восточная инвестиционная газовая компания», «Сибирь Спецтехника», «ИнтелСтрой». В 2013-2014 годах возглавлял муниципальное предприятие «Заречное» в селе Кафтанчиково. С 2014 был директор ОГАУ «Томсклесхоз».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что Сергей Жвачкин внес изменения в постановление губернатора региона от 2012 года, исключив из состава администрации «заместителя губернатора — начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области». Документ опубликован на сайте региональной администрации и вступил в силу с 29 июля 2019 года.

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