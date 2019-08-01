Крупное алтайское брендинговое агентство Punk You Brands прекратило свое существование после корпоративного конфликта его основателей — Данила Снитко и Ильдара Шале.

Отныне каждый из партнеров будет развиваться самостоятельно. Данил Снитко основал агентство «Два слова» и сфокусировался на бренд-консалтинге, а Ильдар Шале — дизайн-бюро Red Black. Информацию об этом оба партнера опубликовали в своих аккаунтах в Facebook.

Напомним, что компания Punk You Brands основана в 2009 году и являлась самым известным брендинговым агентством в Алтайском крае. С 2016 года компания входила в ассоциацию брендинговых агентств России. У Punk You Brands были офисы в Барнауле, Новосибирске, Москве и Нью-Йорке. Специализация агентства — создание брендов, работа со стратегиями вывода на рынок, разработка коммуникационных платформ и креативных концепий продвижения. По собственным данным компании, ею было реализовано свыше 700 проектов. Среди заказчиков — «Новотелеком», e2e4, 2ГИС, «Ростелеком», Альфа Банк, трансферная компания iway, BORK, «Посуда-Центр». Среди наиболее крупных проектов агентства — русскоязычный фестиваль рекламных и дизайн-концепций Fakestival.

Корпоративный конфликт основателей Punk You Brands разгорелся в июне 2019 года. «Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании Punk You Brands Ильдаром Шале и его супругой Ириной. Более не имею ни возможности ни желания работать с этими людьми. Хотелось бы написать, что причины творческие, но они прозаичные — деньги и нарушения договоренностей», — отмечал в своем аккаунте в Facebook Данил Снитко. Он также пояснял, что ему «предстоит еще много документальных формальностей по официальному «разводу». Все будет решаться планомерно и по возможности не болезненно».

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