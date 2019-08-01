Тулун в Иркутской области может стать территорией опережающего социально-экономического развития

Территория опережающего социально-экономического развития может быть создана в Тулуне. Соответствующая заявка была подана министерством экономического развития Иркутской области в 2018 году и находится на рассмотрении в минэкономразвития РФ.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, в направленной заявке были определены 15 потенциальных резидентов ТОСЭР Тулун. Один из них — возрождаемый на месте бывшего стекольного завода завод стеклокомпозитов, а также предприятия по переработке древесины и выпуску продуктов питания, в том числе колбасных изделий.

Но в связи с изменившимися социально-экономическими условиями в пострадавшем от наводнения городе, список потенциальных резидентов может быть изменен. Уже сейчас пересматриваются заявленные для реализации инвестиционные проекты, земельные участки которых оказались затоплены. Кроме того, несколько предпринимателей направили обращения о включении их в перечень резидентов.

Как рассказала заместитель министра экономического развития Приангарья Марина Петрова, дополнительным механизмом поддержки пострадавших от паводка предпринимателей может стать создание территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне. Предоставляемые в рамках ТОСЭР преференции станут стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Для проработки вопроса в экстренном порядке в органы федеральной власти направлено письмо с просьбой поддержать инициативу Иркутской области и создать ТОСЭР в этом моногороде.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в результате наводнения, которое обрушилось на Тулун 28 июля 2019 года, 30% территории города ушло под воду. Власти Иркутской области приняли рабочее решение, что производить застройку на участках, попавших в зону бедствия, не имеет смысла.

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