Конкурсный управляющий банкротящегося новосибирского «Завода электротермического оборудования» объявил проведение тендера на право заключения договора аренды 38 зданий и земельных участков предприятия, которыми ранее распоряжался индустриальный парк «Кировский».

Как уточняется в сообщении конкурсного управляющего «Сибэлектротерма» Сергея Лебедева, всего на тендер будет выставлено 38 лотов, включая 30 зданий завода и земельные участки, с техникой и оборудованием. Действующие договоры субаренды при этом сохраняются, однако отношения с субарендаторами победитель конкурса будет определять «по своему усмотрению». Срок аренды – 11 месяцев, начальная цена договора с арендатором – 2 млн рублей в месяц. В случае продажи имущества предприятия-банкрота, договор может быть расторгнут досрочно.

Напомним, новосибирский арбитраж признал недействительной сделку по аренде площадей и имущества «Сибэлектротерма» индустриальным парком «Кировский» 3 июля текущего года, обязав парк вернуть в конкурсную массу предприятия почти 42,5 млн рублей. Расторжения сделки требовали конкурсный управляющий и конкурсный кредитор завода, компания «Астер Электро». По версии истцов, «Сибэлектротерм» передал ИП «Кировскому» имущество в аренду «взаимозависимыми лицами на невыгодных для должника условиях, что привело к причинению вреда имущественным правам кредиторов должника». Договор аренды между «Сибэлектротермом» и «Кировским» был заключен в ноябре 2016 года, в июне 2019 года арбитраж обязал ИП вернуть имущество заводу.

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