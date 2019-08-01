Новым руководителем новосибирского муниципального казенного учреждения (МКУ) «Горзеленхоз» назначена Екатерина Пойкина. Ранее она возглавляла МКУ «Центральное». Об этом 1 августа корреспонденту «Континента Сибирь» сообщил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.
«Новым начальником МКУ «Горзеленхоз» назначена Екатерина Пойкина, которая ранее была директором МКУ «Центральное», — сказал Глеб Черепанов.
Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что прошлый директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин ушел в отставку 20 июня по собственному желанию.
По данным сайта мэрии Новосибирска, Екатерина Пойкина возглавляла МКУ «Центральное» с 30 мая 2014 года. МКУ «Горзеленхоз» является подведомственным предприятием департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, которым руководит Роман Дронов.