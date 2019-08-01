Экс-совладельцу «Сибмоста» нашли новый повод для банкротства

Едва успевший выйти из процедуры банкротства бывший совладелец новосибирской компании «Сибмост» Владислав Кошкин снова рискует быть признанным несостоятельным. Новый иск о банкротстве бизнесмена подали коллекторы.

Иск ООО «ГК Финансовые услуги» с требованием признать несостоятельным бизнесмена и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владислава Кошкина накануне зарегистрировал арбитражный суд Новосибирской области. Сумма исковых требований составляет около 97 млн рублей. Повод иска не уточняется, дата рассмотрения обращения пока не назначена. Согласно данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, зарегистрированная в Кирове компания «ГК Финансовые услуги» занимается взысканием просроченной задолженности.

15 июля текущего года арбитраж прекратил дело о банкротстве Владислава Кошкина, которого требовали «Экспобанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк» и другие кредиторы в связи с поручительством бизнесмена по займам «Сибмоста». Сумма долга составила более 6,6 млрд рублей, однако стороны заключили мировое соглашение, регламентирующее погашение 45% от этой суммы в рассрочку. Оставшуюся часть кредиторы простили бизнесмену «в целях восстановления платежеспособности должника».

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