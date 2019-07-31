В среду, 31 июля арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по иску налоговой службы к входящему в состав «Роснано» новосибирскому предприятию «НЭВЗ-Керамикс».

О прекращении производства по делу сообщается на сайте арбитражного суда. Подробности судебного решения не указываются. Напомним, ИНФС России по Заельцовскому району Новосибирска потребовала банкротства новосибирского производителя наноструктурированной керамики (учредители — «НЭВЗ-Союз» и «Роснано» ― «КС») в июне текущего года. Сумма долга предприятия по налогам составила около 50 млн рублей. На прошедшем неделю назад, 24 июля судебном заседании представитель предприятия заявил, что «НЭВЗ-Керамикс» полностью погасило долг. Истцы взяли время для проверки информации ответчика.

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