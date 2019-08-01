В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту продажи «здорового» леса под санитарные рубки

Управление следственного комитета по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц КГБУ «Абанское лесничество». Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении существенного ущерба.

По предварительной версии следствия, в период с марта 2018 по апрель 2019 года руководителем и лесничим КГБУ «Абанское лесничество» в министерство лесного хозяйства Красноярского края были направлены несоответствующие действительности документы о необходимости проведения сплошных санитарных рубок на лесных участках общей площадью 130 гектар. По факту, должностные лица продали коммерческой организации здоровый, не подлежащий вырубке, лес.

Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю, в результате незаконных действий должностных лиц Абанского лесничества был причинен ущерб, превышающий 3 млн рублей.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко. В начале июня 2019 года она заявила о выявленных нарушениях в лесной отрасли региона, якобы лес продается на бирже по заниженным ценам, из-за чего краевая казна недополучает миллиарды рублей.

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