Активы ВТБ Пенсионный фонд за полгода выросли на 23%

ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть. За первые шесть месяцев 2019 года активы фонда выросли на 23% и превысили 245 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2019 года количество застрахованных лиц – клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) составило более 2,6 млн человек, а число участников программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) превысило 65 тыс человек.

Как прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская, фонд уделяет большое внимание технологическому развитию и клиентоориентированности — это стратегические задачи.

«Мы обновили личный кабинет и внедрили ряд удобных сервисов. В результате граждане могут заключать договоры на комфортных условиях. Кроме того, наша надежность – одна из самых высоких на рынке. Рейтинг максимальной финансовой устойчивости действует непрерывно с 2012 года», – отметила Лариса Горчаковская.

Стоит отметить, что НПФ ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования России. В 2018 году размер клиентской базы превысил 2,7 млн человек. Накопленная доходность, распределенная на счета застрахованных лиц в рамках обязательного пенсионного страхования за период 2012-2018, составила 67,35%.

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