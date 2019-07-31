Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правительству региона вмешаться в диалог участников рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Основная задача органов власти – создать условия для конструктивного диалога всех участников отрасли. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В правительстве Новосибирской области 30 июля прошло установочное совещание по созданию и обсуждению планов деятельности новой рабочей группы по вопросам взаимодействия с операторами по транспортированию ТКО.

«В настоящее время в сфере обращения с отходами наблюдается ситуация переходного периода, и наша задача – помочь всем участникам рынка в поиске оптимального баланса взаимодействия. В этом смысле правительство региона в лице профильного министерства является площадкой для обсуждения участников системы обращения с ТКО. Мы приложим все усилия для того, чтобы необходимый баланс был найден, региональный оператор в сфере обращения с отходами вместе с транспортными организациями и полигонами вошли в регламентные сроки предоставления услуги и расчётов, а жители области своевременно получали качественную услугу», – процитировали в пресс-службе правительства региона слова министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова на совещании.

Денис Архипов акцентировал внимание на том, что в числе наиболее актуальных вопросов взаимодействия с перевозчиками в сфере ТКО остаются устранение задолженности регионального оператора – ООО «Экология-Новосибирск» перед операторами по транспортированию отходов, корректировка системы учёта оказанных ими услуг, исполнение требований санитарных норм по вывозу ТКО и другие. Все эти темы планируется обсудить на заседаниях новой рабочей группы по вопросам взаимодействия с операторами по транспортированию ТКО. Состав участников, периодичность заседаний рабочих групп, а также очерёдность обсуждения тем будут определены в ближайшее время.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд новосибирских перевозчиков отходов готовы приостановить работу из-за того, что долг регионального оператора перед ними и мусорными полигонами превысил 700 млн рублей. В ГК «ВИС» заявили о необходимости проверки достоверности информации, которую предъявили перевозчики.

29 июля «Континент Сибирь» сообщил, что «Экология-Новосибирск» отказалась оплачивать перевозчикам неподтвержденные объемы вывезенного мусора. По информации компании, завышение доходит до 40%.

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