Третий аукцион по выбору подрядчика для подготовки территории под строительство четвертого моста через Обь признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Итоги тендера накануне вечером подвела конкурсная комиссия. «На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до 25.07.2019 04:00:00 (по московскому времени) не подана ни одна заявка», — говорится в решении комиссии. Аукцион был объявлен 17 июля, заказчиком выступало государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост». Начальная цена контракта составляла 313,4 млн рублей, подрядчику предстояло выполнить строительно-монтажные работы по подготовке территории для строительства моста через Обь в створе улицы Ипподромской.

Напомним, это уже третий несостоявшийся аукцион по выбору компании, которая должна подготовить территорию к возведению нового моста. Первый тендер был объявлен в мае текущего года с начальной ценой контракта в 306,2 млн рублей. Претендентов на выполнение работ не нашлось, конкурс признали несостоявшимся. В начале июля были подведены итоги второго объявленного аукциона со сниженной начальной ценой работ в размере 253,3 млн рублей. На этот конкурс также не подала заявку ни одна компания.

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