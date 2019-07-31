Новосибирск стал третьим городом Сибири по количеству иностранных студентов (7,8 тыс. человек) в 2019 году. Первым и второе место по данному показателю соответственно занимают Омск (15 тыс. человек) и Томск (10,1 тыс. человек). Об этом 31 июля на пресс-конференции сообщил журналистам начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«По данным Минобрнауки РФ, в Новосибирске в этом году обучается 7,8 тыс. иностранных студентов. По этому показателю в Сибири нас превосходит только Омск (15 тыс. человек) и Томск (10,1 тыс. человек). Я думаю, что Омск имеет подобный показатель за счет учащихся из ближнего зарубежья (Казахстан). Я считаю, что нам нужно этот показатель усиливать. Мы запланировали вместе с вузами города провести дискуссию в рамках форума «Азиатские встречи», посвященную образованию, и там мы обсудим тему привлечения большего количества иностранных студентов в университеты города», — рассказал Александр Люлько.

Он также добавил, что, по данным Минобрнауки РФ, сегодня Новосибирск является крупнейшим городом Сибири по количеству студентов, в этом учебном году их численность составила 101,2 тыс. человек, в Омске – 80,6 тыс. человек, в Красноярске – 76,9 тыс. человек, в Иркутске – 60,4 тыс. человек, а в Томске – 59,6 тыс. человек.

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