Smartavia приступает к полетам из Новосибирска в Москву

Со 2 августа 2019 года авиакомпания Smartavia (новое имя «Нордавиа») начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска (аэропорт Толмачево) в Москву (аэропорт Домодедово).
Как рассказали в пресс-службе Smartavia, рейсы из Новосибирска в Москву и обратно планируется осуществлять трижды в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам.
Пассажиры будут летать на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 с салоном экономического класса.
Отметим, что российская авиакомпания Smartavia, до 14 марта 2019 носившая имя «Нордавиа», образована в 2004 году и базируется в Архангельске. С марта 2011 до апреля 2016 компания принадлежала ГМК «Норильский никель». Сейчас компания выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки.
Флот авиакомпании состоит из 14 самолетов со средним возрастом 18 лет. В июле 2019 Smartavia получила самолет Boeing 737-800NG (VP-BBD) от индийской авиакомпанией Jet Airways. Он является самым молодым в парке авиакомпании. Возраст машины 5,6 лет.
Ранее «Континент Сибирь» писал, что департамент министерства туризма Израиля в России впервые за 5 лет провел собственное мероприятие в Новосибирске для профессионалов туристической сферы. Во время него представители ведомства обсудили с авиакомпаниями возможность открытия прямых рейсом из Новосибирска в Израиль.
Напомним, с 1 июня 2019 года S7 Airlines приступил к полетам из Новосибирска в Воронеж. Прямые рейсы выполняются два раз в неделю, по вторникам и субботам.