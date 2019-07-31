В июле 2019 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.

Памятник Ермаку в Омской области вызвал недовольство сибирских татар

Тюменский филиал общественного объединения «Татарское дворянское собрание» обратился к главе Тарского района Омской области с просьбой приостановить возведение там памятника завоевателю Сибири Ермаку в связи с «неоднозначностью фигуры» казачьего атамана.

На новосибирский завод «Сибирского гурмана» пришли с обысками

На новосибирском заводе группы компаний «Сибирский гурман» проходят следственно-розыскные мероприятия. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В омском минздраве прокомментировали скандал вокруг госзакупок

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о предполагаемых злоупотреблениях со стороны недавно назначенного замминистра Александра Павловских.

Мэрия Новосибирска взыскала с застройщика аквапарка более 4 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски мэрии Новосибирска. Теперь застройщик аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ Строй» обязан погасить долги по аренде земли более чем на 4 млн рублей.

Бизнесмен потребовал банкротства компании владельцев «Миротеля»

Московский бизнесмен Андрей Сенченко через арбитраж потребовал банкротства принадлежащей Алексею Швецову «Сибирской девелоперской компании» (Сидеко), управляющей МФЦ на площади Труда в Новосибирске и в поселке Кольцово, а также гостиницей «Миротель» на площади Маркса.

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