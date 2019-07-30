Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов», управляющее аэродромными комплексами России, объявило тендер на реконструкцию новосибирского аэропорта Толмачево. Начальная цена контракта составляет более 7,8 млрд рублей.

Извещение о конкурсе было в минувший понедельник размещено на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Как поясняется в документации, ранее ФГУП заключило договор с «Росавиацией» о выделении из госбюджета 10,2 млрд рублей на реконструкцию и проектно-изыскательские работы в нескольких аэропортах, включая трех сибирских – аэропорта Братска Иркутской области, томского Богашево и новосибирского Толмачево.

Работы по реконструкции Толмачево включают вынос электрических сетей, демонтаж здания акционерного общества, обновление покрытия на летном поле и рулежных дорожках, перрона и так далее, вплоть до установки нового ограждения территории аэропорта. Заявки на тендер принимаются до 6 августа текущего года, итоги конкурса подведут 7 августа.

Напомним, 28 июня текущего года были подведены итоги тендера по выбору подрядчика для реконструкции привокзальной площади Толмачево. Ее до конца года проведет нижегородская компания «ЛМС». Стоимость контракта составляет 1,1 млрд рублей. Кроме того, ГК «Спектрум» ведет проектирование объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)». Провести процедуру выбора генерального подрядчика по строительству нового терминального комплекса планируется в конце 2019 года. На проектирование и строительство терминального комплекса планируется выделить в общей сложности порядка 20 млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс кв. м.

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