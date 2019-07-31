Алтайский край рассчитывает получить на строительство детского хирургического корпуса 1,3 млрд рублей в рамках нацпроекта

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства может обзавестись хирургическим корпусом. Его строительство оценивается в 1,3 млрд рублей. Деньги на возведение объекта можно получить в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин и губернатор Виктор Томенко посетили клинический центр охраны материнства и детства. Это целый кластер, в состав которого входят краевая клиническая детская больница, перинатальный центр, детская инфекционная больница, а также детский консультативно-диагностический центр.

На сегодняшний день, учреждение остро нуждается в отдельном хирургическом корпусе. По словам главврача Центра охраны материнства и детства Константина Смирнова, возведение корпуса позволит повысить качество оказания медпомощи детям, улучшить хирургическую помощь, открыть новые хирургические отделения. Также планируется сделать службу детской нейрохирургии. Кроме того, в новом корпусе планируют проводить операции детям с онкологическими заболеваниями.

На создание и оснащение объекта потребуется не менее 1,3 млрд рублей федеральной поддержки. Предусмотрено также краевое софинансирование.

В ходе общения министра Максима Топилина и губернатора Виктора Томенко было отмечено, что средства возможно получить в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В Алтайском крае уже разработан проект строительства хирургического корпуса, к ноябрю текущего года должна завершиться госэкспертиза. Планируется строительство восьмиэтажного корпуса на 165 коек с семью хирургическими отделениями. Проект уже получил предварительное одобрение минздрава РФ.

Министр труда и соцзащиты России рекомендовал ускорить подготовительную работу, чтобы войти в нацпроект «Здравоохранение» уже в 2020 году, а также пообещал оказать необходимое содействие.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что правительством Новосибирской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» утвержден новый региональный проект. Он предусматривает мероприятия по ремонту в детских поликлиниках и больницах, закупке нового оборудования и установке детских игровых зон.

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