Авиацию МЧС могут подключить к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

Власти Красноярского края рассматривают вопрос о целесообразности использования специализированной авиационной техники МЧС для тушения лесных пожаров. В регионе огнем охвачено около 1 млн га тайги.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, по инициативе губернатора Александра Усса состоялась рабочая встреча с первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном, врио руководителя федерального агентства лесного хозяйства Михаилом Клиновым и начальником ФБУ «Авиалесоохрана» Виталием Акбердиным. Стороны обсудили лесопожарную обстановку на территории региона и дополнительные меры по борьбе с огнем.

Как отметил Александр Усс, ситуация в крае достаточно сложная, но контролируемая. «С точки зрения качественных характеристик она совпадает с тем, что регион переживал в предыдущие годы. Но в течение недели или даже больше была неблагоприятная роза ветров, что привело к сильному задымлению не только Красноярского края», — прокомментировал губернатор.

Отметим, на сегодняшний день в Краснорском крае зафиксировано 80 лесных пожаров на площади 1 млн га. К слову, вчера огнем в регионе было охвачено 960 тыс га тайги.

Как подчеркнул временно Михаил Клинов, для борьбы с огнем агентство привлекло резерв «Авиалесохраны», а также парашютистов-десантников других субъектов России, где обстановка более или менее спокойная

Сейчас рассматривается вопрос о целесообразности использования специализированной авиационной техники МЧС.

«МЧС России имеет серьезный опыт тушения лесных пожаров, и это как наземная составляющая так и авиационная. И ту, и другую планируется применить в Красноярском крае. В ближайшее время будет проведена воздушная разведка, по итогам которой примем окончательное решение», – отметил Александр Чуприян.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в стороне от масштабной проблемы не осталось российское отделение Гринпис. Организация начала сбор подписей под обращением к Госсовету РФ с требованием принять срочные меры, чтобы справиться с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и с их последствиями.

В петиции всего три требования — направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу в будущем. На данный момент электронный документ подписали 190 тыс человек.

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