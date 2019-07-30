Губернатор Омской области планирует передать Мангутский канал в федеральную собственность

В ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым губернатор Омской области Александр Бурков предложил отдать в федеральную собственность Мангутский канал.

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, в 60-х годах прошлого столетия на территориях Называевского, Тюкалинского, Крутинского муниципальных районов Омской области и Сладковского муниципального района Тюменской области стала регулярно возникать сложная паводковая обстановка, что приводило к подтоплению населенных пунктов. Было принято решение отвести сток, построив систему водосборно-сбросных каналов.

Один из них — Мангутский канал. Он является составной частью некогда единой мелиоративной системы на две области. Ранее он обслуживался организациями, занимающимися эксплуатацией таких систем, но уже длительное время остается бесхозным.

Отсутствие собственника, в свою очередь, создает трудности с финансированием и содержанием канала. В настоящее время водоотводной канал не справляется с пропуском поверхностных вод, поступающих с территории Тюменской области на территорию Омской. Это приводит к затоплению населенных пунктов, повышению уровня грунтовых вод, заболачиванию сельскохозяйственных угодий, нарушению коммуникаций, размыву дорожного полотна и другим неблагоприятным последствиям, при этом с каждым годом площадь затопленной территории увеличивается.

Губернатор Омской области Александр Бурков убежден, канал имеет межрегиональное значение, поэтому он должен находиться в федеральной собственности.

Алексей Гордеев отметил, что для начала необходимо разобраться в этом вопросе с участием всех заинтересованных ведомств — минсельхоза, минэкономразвития, минприроды, федерального агентства водных ресурсов, а также представителей Омской и Тюменской областей. А после этого, можно внести в правительство предложения об определении собственника и модели управления объектом.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что Омская область планирует наладить поставки зерна в Японию по воде. Первая партия в 50 тыс тонн, как ожидается, будет отправлена по Иртышу до Ямала и далее, в Японию, уже в текущем году.

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