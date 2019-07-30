В ближайшие два года законсервировать недостроенное омское метро не удастся из-за отсутствия средств, что грозит аварийными ситуациями с тяжелыми последствиями – такое заключение по итогам проверки вынесли аудиторы Счетной палаты РФ.

Отчет об итогах проверки расходования бюджетных средств властями Омска и Омской области опубликован на сайте Счетной палаты РФ. По данным аудиторов, причиной недостатка средств для консервации объектов стало то, что «правительством области не приняты надлежащие меры в части выделения бюджетных ассигнований» в 2017 – 2018 годах. Строительство омского метрополитена – амбициозный проект бывшего омского губернатора Леонида Полежаева — началось в 1992 году с привлечением средств федерального бюджета и позже было остановлено из-за отсутствия финансирования. В итоге была построена только одна станция и проложены тоннели.

К декабрю 2016 года степень строительной готовности объекта составляла 36%. Предусмотренный объем финансирования — более 30,5 млрд рублей, из которых на метро было потрачено около 9 млрд рублей, включая почти 3 млрд из федеральных средств. Обсуждая судьбу недостроя, рассматривалась, в том числе, и возможность консервации объекта на срок не менее 10 лет с перспективой возобновления строительства. Кроме консервации объекта были предложены альтернативные идеи о пуске через уже построенные коммуникации подземно-наземного трамвая – метротрама, а также наполнения недостроя до конца водой и запуска туда рыбы толстолобика.

Стоимость консервации омского метро, по информации Счетной палаты, составляет около 3 млрд рублей. При этом аудиторы уверены, что работы нужно было выполнять раньше, поскольку задержка с ними за последние два года привела к тому, что подземные сооружения затопили грунтовые воды. Это стало причиной деформации котлованов омского метро. По мнению аудиторов, последствия сложившейся ситуации приведут к удорожанию стоимости консервации, если ее все же удастся реализовать, и угрозе жизни и здоровью омичей: «возникновению аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе на прилегающей к жилой застройке территории (возможно уже в 2019 году)».

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