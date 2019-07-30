Избирательная комиссия республики Алтай зарегистрировала временно исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина кандидатом на выборах главы республики. Информация об этом 30 июля появилась на сайте избирательной комиссии республики Алтай.

«Олег Хорохордин зарегистрирован на выборах главы республики Алтай от регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», — сообщается на сайте региональной избирательной комиссии. Еще двум кандидатам — Леониду Ефимову от «Справедливой России» и Александру Чеконову от партии «Зеленые» в регистрации отказано.

Таким образом, избирком зарегистрировал только троих кандидатов — помимо врио главы республики, это член КПРФ Виктор Ромашкин и представитель ЛДПР Дмитрий Софронов.

Напомним, что документы для участия в выборах главы республики представили восемь кандидатов. Среди них действующий врио Олег Хорохордин («Единая Россия»), Дмитрий Софронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ), Михаил Соловьев («Народно-патриотическая партия России — Власть Народу»), Леонид Ефимов («Справедливая Россия»), Александр Чеконов («Зеленые»), Мерген Теркин(Партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров») и Александр Транов («Гражданская инициатива»).

26 июля «Континент Сибирь» сообщил, что в республике Алтай завершился прием подписей от кандидатов на пост главы региона. Из восьми претендентов собрали необходимые документы с подписями только пять кандидатов (избирком отклонил кандидатуры Михаила Соловьева, Мергена Теркина и Александра Таранова).

Выборы главы республики Алтай пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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