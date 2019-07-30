Уголовное дело экс-главы Барабинска, подозреваемого в превышении полномочий, направлено в суд

Барабинским межрайонным следственным отделом СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Барабинска Максима Овсянникова, который подозревается в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по Новосибирской области, в ходе расследования установлено, что при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы, глава Барабинска Максим Овсянников в октябре 2013 года выдал гендиректору ООО СК «Дисан» разрешение на возведение многоквартирного дома без необходимой проектной документации.

В процессе строительства Максим Овсянников не осуществлял контроль выполняемых строительно-монтажных работ, а при нарушении сроков возведения объекта со стороны застройщика не расторгнул контракт. Кроме того, зная о наличии строительных дефектов здания, чиновник все равно выдал разрешение на ввод дома в эксплуатацию, а затем принял объекты строительства (19 квартир) в муниципальную собственность и передал гражданам, подлежащим расселению из ветхого и аварийного жилья.

После проведения многочисленных экспертиз в 2019 году заключением межведомственной комиссии администрации Новосибирской области жилой дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции.

В результате действий бывшего главы администрации Барабинска собственники и наниматели жилых помещений (27 человек) с момента ввода дома в эксплуатацию в 2014 году по настоящее время вынуждены пользоваться квартирами, не соответствующими требованиям градостроительного и жилищного кодексов РФ. В свою очередь, бюджету города был нанесен ущерб в размере свыше 14, 6 млн рублей.

На сегодняшний день, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением заместителем Барабинского межрайонного прокурора Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Максим Овсянников с апреля 2016 по ноябрь 2017 года был главой Барабинска. Под следствие чиновник попал в августе 2017 по подозрению в халатности при расселении жителей ветхих и аварийных домов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.