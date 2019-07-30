УК «Кузбассразрезуголь» в первом полугодии добыла почти 23 млн тонн угля

За первые шесть месяцев 2019 года на предприятиях АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) добыто 22,9 млн тонн угля, в том числе 2,8 млн тонн коксующихся марок.

Учитывая рыночную динамику, УК «Кузбассразрезуголь» провела внутреннюю марочную ротацию добычи, сократив добычу некоторых рядовых марок энергетических углей в пользу более ценных. Общий объем добычи компании за январь-июнь 2019 года сохранен на уровне плановых показателей.

Объем вскрыши составил 189 млн м³, что почти на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Стоит отметить ,что потребителям поставлено более 20 млн тонн продукции, что составляет 101% от плановых показателей полугодия. В связи с неблагоприятной ситуацией на угольном рынке компания скорректировала пропорции внешних и внутренних поставок, увеличив долю экспорта.

Так, за шесть месяцев текущего года иностранным потребителям отгружено 14,3 млн тонн продукции, что на 1,4 млн тонн (10,8%) превышает изначально запланированные объемы. Внутренние поставки составили 5,7 млн тонн, что на 1,2 млн тонн (17,4%) меньше плановых показателей.

На обогатительных фабриках и установках угольной компании за шесть месяцев 2019 года переработано более 20,9 млн тонн угля, что на 1,3 млн тонн (6,6%) больше запланированных объемов. Доля перерабатываемого угля в первом полугодии составила 91,3% от общего объема добычи.

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