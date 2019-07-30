Врио ректора Сибирского федерального университета назначен замминистра образования Красноярского края

Приказом министра науки и высшего образования РФ врио ректора Сибирского федерального университета назначен заместитель министра образования Красноярского края Максим Румянцев.

Как сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета, временно исполняющий обязанности ректора вуза Максим Румянцев будет работать в должности с 30 июля 2019 года до назначения в установленном порядке распоряжением правительства РФ.

Максим Румянцев — кандидат философских наук, доцент кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях. Окончил Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева в 1999 году. В 2006 — защитил кандидатскую диссертацию. В 2014 — прошел обучение в Московской школе управления «Сколково», в 2018 — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Максим Румянцев стоял у истоков становления Сибирского федерального университета. До назначения занимал должности директора гуманитарного института СФУ, проректора по учебной работе вуза. С 2018 года находился в должности заместителя министра образования Красноярского края, курировал вопросы развития научно-образовательного комплекса региона.

Отметим, что ранее исполняющим обязанности ректора СФУ с октября 2017 года был Владимир Колмаков.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что правительство РФ выделит без малого 1,7 млрд рублей на строительство комплекса общежитий «Университетский» для Сибирского федерального университета. Соответственное постановление подписал Дмитрий Медведев.

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