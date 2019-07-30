Омская область прокладывает зерну водный путь в Японию

Омская область планирует наладить поставки зерна в Японию по воде. Первая партия в 50 тыс. т, как ожидается, будет отправлена по Иртышу до Ямала и далее, в Японию уже в текущем году.

О новом торговом «окне в Азию» омский губернатор Александр Бурков заявил на прошедшей накануне в Москве встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Гордеевым. По словам главы региона, поставки зерна из Омской области в Японию уже налажены, однако логистика экспортеров не устраивает. «На поставку зерна третьего класса в Японию мы тратим 11, 8 тыс. рублей за доставку по железной дороге с перегрузкой на морской транспорт. А если пойдем по реке Иртыш до Ямала, себестоимость доставки выйдет 7 тыс. рублей», — пояснил Александр Бурков. По словам губернатора, северный флот готов предоставить Омской области речное судно для перевозок зерна.

Напомним, поставки зерна из Омской области в ближнее и дальнее зарубежье составили в 2018 году 250 тыс. т, кроме Японии, основными покупателями омского зерна являются Китай и Иран. В целом по итогам 2018 года вывоз зерна за пределы Омской области составил 1,9 млн т, в том числе 1,3 млн т — железнодорожным транспортом. В общей структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса 30% приходится на экспорт зерновых культур. В 2018 году экспортировано на сумму $48,7 млн США.

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