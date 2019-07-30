Статус ООПТ могут присвоить участку Тишинский в Кузбассе уже осенью 2019 года

Работу по организации особо охраняемой природной территории вокруг участка Тишинский в Новокузнецком районе, который хотели отдать под разработку угольщикам, планируется закончить к октябрю 2019.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, эту тему во время рабочей встречи обсудили глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что в начале 2019 года Сергей Цивилев заявил о том, что выдача лицензии на участок Тишинский Красулинского каменноугольного месторождения недопустима. Территория находится в непосредственной близости к Новоильинскому району Новокузнецка, и его разработка негативно скажется на качестве жизни жителей как города, так и всего района.

Тогда же главой региона было принято решение отдать этот участок под экопарк для новокузнечан, организовав на его территории особо охраняемую природную территорию. Это позволит создать там различные экотропы и смотровые площадки, велодорожки для пеших прогулок и зимних лыжных трасс и многое другое.

«Новокузнецкий район – это легкие для промышленного Новокузнецка, поэтому решение экологических вопросов в районе первостепенны. Присвоение статуса особо охраняемой природной территории регионального значения землям вокруг участка Тишинский даст законные основания больше не вести там добычу полезных ископаемых», — подчеркнул губернатор.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что судебные приставы по Кемеровскому району приостановили работы в еще одном вентиляционном штреке и эксплуатацию проходческого комбайна на шахте «Анжерская-Южная» из-за нарушений правил промышленной безопасности.

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