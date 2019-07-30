В Иркутской области из-за второй волны паводка подтопило часть федеральной трассы Р-255 «Сибирь»

На участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах города Тулуна с 30 июля объявлен перерыв движения для всех видов транспорта. Это связано с выходом воды из реки Ия на проезжую часть.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от Тулуна наблюдается подтопление 2-х участков дороги от 50 до 100 метров. Высота перелива через дорожное полотно составляет 5 сантиметров.

Для обеспечения безопасности, предупреждения скопления автотранспорта и создания многокилометровых пробок сотрудники МЧС России рекомендуют отказаться от поездок в сторону города Тулуна Иркутской области в обоих направлениях. В настоящее время на затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в результате ливневых дождей Иркутскую область накрыла вторая волна паводка. В зону бедствия попало 6 районов региона — Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Зиминский, Шелеховский и Слюдянский с населением 2343 человека. Всего подтопленными оказались 18 населенных пунктов, 2 садоводства, 10 многоквартирных домов, 205 частных жилых домов, 280 дачных участков.

По словам начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азата Насырова, уровень воды в бассейнах рек Ия, Иркут, Ока, Белая, Уда и реках юга Иркутской области продолжает повышаться. По состоянию на вечер, 29 июля, отметки превышают критические на реке Иркут в районе Баклашей, на реке Олха, Малая Белая, Ия. В районе Тулуна ожидается в ближайшие сутки повышение уровня воды в реке Ия до отметок 850-950 см, сейчас там 829 см; на реке Ока в районе села Ухтуй — до 450-480 см, сейчас – 453 см; на реке Ушаковка уровень воды может подняться на 50-100 см до отметок близким к критическим.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, губернатор Сергей Левченко заявил, что все службы региона к повышению уровня воды в реках готовы.

«Мы восстановили дамбы, даже их нарастили. На обеих сторонах города Тулуна работают мобильные группы, которые имеют возможность связаться между собой и решать вопросы независимо от того, на каком берегу реки Ия могут возникнуть проблемы», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что на прошлой неделе подтопленные в результате дождевого паводка города и населенный пункты Иркутской области удалось полностью освободить от воды.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.