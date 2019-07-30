По динамике развития розничной торговли в 2018 году Томская область находится на втором месте среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). За первые 6 месяцев 2019 года товарооборот, по сравнению с 2018 годом выполнен на 102,5%. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

По информации пресс-службы региональной администрации, за последние пять лет розничный товарооборот в Томской области вырос в полтора раза, на 10% увеличились торговые площади современных форматов, а по динамике развития розничной торговли в 2018 году Томская область заняла 2-е место в СФО (после Новосибирской области) по данным Росстат. За шесть месяцев этого года товарооборот, по сравнению с 2018-м, выполнен на 102,5% и составил более 80 млрд рублей.

Торговля занимает одно из ведущих мест в экономике Томской области, объединяя почти 10 тыс. предприятий и предпринимателей — это треть всех хозяйствующих субъектов области. В сегменте трудится около 17 тыс. человек.

«Все эти показатели говорят о профессионализме и, прежде всего, об особом внимании к качеству товаров на прилавках. Требования у современного покупателя очень высокие, и любое нарушение в торговле сказывается на покупательской активности», — процитировали в пресс-службе региональной администрации заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Томской области Андрея Кнорра.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что показатель объемов оптовой торговли в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом снизился до 93,8%.

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