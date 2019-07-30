В Новосибирской области до 2024 года повысят качество воды в 14 муниципальных образованиях

В Новосибирской области в течение 6 лет будут проведены работы по обеспечению качественным водоснабжением в 14 муниципальных образованиях региона. На эти цели направят более 6,5 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства НСО, повышение качества водоснабжения жителям 14 муниципальных образования области предусматривает новая региональная программа, разработанная в рамках нацпроекта «Экология».

Вопрос об утверждении региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 годы был рассмотрен на заседании правительства, которое провел губернатор Андрей Травников.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик подчеркнула, к 2024 году планируется довести долю населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня не менее 91,8%, долю городского населения – не менее 99%. Общий объем финансирования региональной программы составляет более 6,5 млрд рублей, в том числе, более 3 млрд будет выделено из федерального бюджета.

Работы будут проведены в Барабинске, Карасуке, Каргате, Оби, Татарске, Тогучине, Коченево, Краснозерском, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Венгерово, Кыштовке, Усть-Тарке. Перечень объектов в муниципальных образованиях сформирован по результатам инвентаризации состояния систем водоснабжения. Кроме того, в 2019 году предусмотрено строительство магистрального водовода до города Оби, проектная документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

Как отметила Елена Макавчик, привлечение средств из внебюджетных источников является обязательным условием для получения финансовой поддержки из федерального бюджета в соответствии с методическими рекомендациями минстроя РФ. В связи с этим, в программе справочно указаны объекты, работы на которых будут проведены без привлечения средств федеральной казны, реализуемые в рамках подпрограмм «Чистая вода» и «Безопасность ЖКХ» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также объекты Новосибирска, финансируемые из внебюджетных источников. Объем финансирования программы составляет более 3,3 млрд рублей.

Документ был одобрен членами правительства Новосибирской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Новосибирской области в 2018-2019 годах на реализацию программ по обеспечению жителей региона чистой водой из бюджетов разных уровней планируется направить порядка 2 млрд рублей.

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