Тюменский филиал общественного объединения «Татарское дворянское собрание» обратился к главе Тарского района Омской области с просьбой приостановить возведение там памятника завоевателю Сибири Ермаку в связи с «неоднозначностью фигуры» казачьего атамана.

Текст обращения разместил в интернете руководитель тюменского филиала РОО «Татарское дворянское собрание» Данияр Ахметов. «В регионе проживает достаточное количество татарского населения, для которого историческая фигура атамана Ермака неоднозначна…Просим прояснить обстановку вокруг установки памятника Ермаку, учтено ли мнение населения, также просим приостановить реализацию данного проекта и создать рабочую группу для решения данного вопроса», — говорится в обращении. Дозвониться до «Татарского дворянского собрания» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось, в администрации Тарского района сообщили, что пока не получали никаких обращений, связанных с установкой памятника.

Памятник Ермаку Тимофеевичу был установлен в минувшие выходные в Таре, которая отпраздновала 425-й день рождения. В паблике «Тара 360» в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что спонсором установки 30-тонного монумента стали местные предприниматели. Между тем, открытие памятника не значилось в списке официальных мероприятий дня города, и о нем не писали омские СМИ, освещавшие праздничные события. Напомним, в 2016 году представители омской татарской диаспоры выступили против установки в Советском парке Омска бюста Ермаку. Тогда на YouTube было размещено обращение к омским мэру и губернатору, записанное представителями Совета омской городской общественной организации татарской национальной культурной автономии. Авторы ролика выступили против установки бюста, так как это «оскорбляет представителей коренного населения Сибири». Напомним, в ходе похода Ермака Тимофеевича в Сибирь, датируемого по разным источникам 1581–1583 годами, казачий атаман с дружиной одержал несколько побед над войсками хана Сибирской орды Кучума.

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