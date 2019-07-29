«Татфондбанк» подал в арбитражный суд Новосибирской области иск в отношении основателя fashion-ритейлера SATICO Group и универмага LUKSE Ольги Гребенюк. Сумма исковых требований составляет 1,65 млн рублей.

Напомним, что новосибирский офис «Татфондбанка» был запущен в июне 2014 года. В марте 2017 года банк был лишен лицензии ЦБ. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Как следует из картотеки арбитражного суда Новосибирской области, временная администрация банка подала иск о банкротстве индивидуального предпринимателя Ольги Андреевны Гребенюк. Суд пока не принял дело к рассмотрению. Следующее заседание состоится 22 августа 2019 года. Подробности пока не разглашаются.

Напомним, что Ольга Гребенюк и ее муж Тимур Саттаров являются владельцами fashion-ритейлера SATICO Group (наиболее известные бренды — Marmalato и Sugarelle), универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Также ранее Тимур Саттаров приобрел здание бывшего «Тойота Центра Новосибирск» на улице Фрунзе и бывшего салона Ford-Mazda на Немировича-Данченко. По предварительным данным участников рынка, эти объекты могут быть снесены, а на их месте построены жилые комплексы. Среди других проектов бизнесмена — центр экстремальных видов спорта, который планируется построить на территории военного городка.

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