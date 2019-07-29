Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу к сентябрю полностью завершить капитальный ремонт Красного проспекта

В этом году завершается капитальный ремонт Красного проспекта, который проводится поэтапно с 2017. Сроки и качество проводимых работ на объекте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проверил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы Новосибирска, Красный проспект – главная магистраль города, поэтому важно к сентябрю, когда по данной проезжей части начнется активное движение, завершить все работы. Реконструкция дороги проводилась в несколько этапов. Последний из них – от ул. Максима Горького до ул. Колыванской — проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поэтому внимание нужно уделить каждой детали.

«По моему поручению сохраняются гранитные бордюры, которые уложены на протяжении всего проспекта. Гранит – износостойкий камень, практически вечный. Большинство бордюров после обработки и устранения дефектов пригодны для дальнейшего использования. Это гораздо дешевле и надежнее, чем закупать новые, изготовленные из искусственных материалов», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, на протяжении всего участка от ул. Максима Горького до ул. Колыванской (1,08 км) тротуар будет выложен новой плиткой, а в районе городской детской клинической больницы обустроят парковочные места и подъездные карманы со стороны ул. Спартака. Изменится и ширина проезжей части, она будет сужена в районе площади Свердлова, возле здания правительства Новосибирской области. Автомобилисты не почувствуют изменений, сужение коснется только полосы для общественного транспорта, которая сегодня шире нормативов.

Отметим, что развитие дорожной отрасли – один из городских приоритетов, определенных мэром Анатолием Локтем на ближайшие годы. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» третий год подряд позволяет усилить возможности городского бюджета, увеличить объемы капитального ремонта дорожного полотна и выйти на нормативные показатели.

Как отметил заместитель директора по строительству подрядной организации ООО «Новосибирскавтодор» Андрея Рожко, сегодня строители заканчивают работы по демонтажу и реконструкции бордюрного камня и садового бордюра, устанавливают на пересечении Красного проспекта с ул. Максима Горького и с ул. Советской приборы фото- и видеофиксации. Кроме того, ведется реконструкция существующих светофоров и установка новых. Так, кнопочные светофоры для пешеходов появятся возле собора во имя Александра Невского и в районе правительства Новосибирской области, а два светофора для автомобилистов — на пересечении с ул. Коммунистической и Советской. Эти меры позволят ликвидировать три места концентрации ДТП.

Также по проекту подлежат замене четыре остановочных павильона, расположенные на отрезке от ул. Максима Горького до ул. Колыванской. В начале августа подрядчики приступят к ремонту дорожного полотна, который будет вестись в ночное время.

Работы на проезжей части планируют завершить до 1 сентября, на тротуарах – до конца сентября. Стоимость ремонта оценивается в 242,1 млн рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.