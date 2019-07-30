«Россети Сибирь»: «Подготовка к зиме в регионах СФО идет с опережением»

Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил министру энергетики РФ Александру Новаку о готовности сибирских подразделений компании к зимнему периоду.

Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров, выступая на заседании Федерального штаба по безопасности электроснабжения Сибири в зимний период под руководством министра энергетики РФ Александра Новака, подчеркнул снижение числа технологических нарушений на объектах Россети Сибирь.

По данным пресс-службы «Россетей», за полгода в сети 110 кВ аварийность составила всего 439 случаев, что на 27% ниже аналогичного периода прошлого года. Основных причин технологических нарушений три — природное воздействие, вмешательство в работу энергообъекта посторонних лиц и естественный износ (старение) оборудования.

«К середине лета – 15 июля – программа технического обслуживания и ремонта сетей в Сибири выполнена на 53%. Близятся к окончанию работы по расширению просек воздушных линий, готовится к вводу в работу оборудование. В соответствии с утвержденными инвестпрограммами компании «Россети», оно будет введено в четвертом квартале. В целом подготовка к зиме идет даже с небольшим опережением», — отметил Андрей Майоров.

Министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что необходимо последовательно работать над улучшением ключевых показателей. В частности, надо обратить внимание на расчистку просек, трасс, своевременный ввод мощностей, который запланирован, а также на ремонты.

Кроме того, министр энергетики отметил стабильный рост энергопотребления в Сибири.

«В предстоящий осенне-зимний период возможен рост потребления электроэнергии на 2,6%, а ее выработка прогнозируется с ростом на 3,6%. Аварийность по сетевым объектам снизилась за 6 месяцев на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил Александр Новак.

Добавим, что к работе в осенне-зимний период в Сибири готовы в общей сложности 17,6 тыс человек производственного персонала, 296 мобильных бригад и 5,4 тыс единиц спецтехники Россети. На территории присутствия компании работают 46,9 тыс подстанций общей трансформаторной мощностью 84,6 ГВА, протяженность линий электропередачи составляет 237,5 тыс км.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на подготовку энергообъектов к предстоящему отопительному сезону «Россети Сибири» направили 6 млрд рублей. На данный момент выполнено более трети работ.

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