Картины трех юных сибиряков пополнят специальную экспозицию Третьяковской галереи

Ольга Щетинкина
 
Картины трех юных сибиряков пополнят специальную экспозицию Третьяковской галереи

 По итогам пятого сезона творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М» работы трех сибирских школьников были отобраны жюри в номинации «Третьяковская галерея – online». Их картины войдут в специальную экспозицию, которая откроется осенью 2019 года.

По итогам творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М» в двадцатку лучших работ вошли картины трех школьников из Сибири —  «Рыбаки» Леонида Пшенова из Новосибирска, «Натюрморт с цветной капустой» омички Арины Наумовой и пейзаж «Безмятежность» кемеровчанки Аделины Хохловой. Полотна ребят войдут в специальную экспозицию Третьяковской галереи, которая откроется уже осенью этого года.

Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея – online» в этом году было создание картины в стиле Василия Поленова — мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Работы юных сибиряков будут выставлены в галерее одновременно с экспозицией самого художника, а их авторы поедут на открытие выставки в Москву, где смогут увидеть свои полотна рядом с шедеврами одного из величайших русских живописцев.

Для Аделины Хохловой из Кемерова это уже вторая экспозиция в Третьяковке. В прошлом году ее работа, написанная в редкой технике лучизма, также вошла в двадцатку лучших и выставлялась в московской галерее в рамках экспозиции «Авангардист «Поколения М».

Картины трех юных сибиряков пополнят специальную экспозицию Третьяковской галереи
«Безмятежность» Аделина Хохлова

Шестиклассник из Новосибирска Леонид Пшенов также неоднократный призер «Поколения М». В 2016 году члены жюри за необычайное сходство стилей написания картин назвали мальчика «маленьким Ван Гогом».

Картины трех юных сибиряков пополнят специальную экспозицию Третьяковской галереи
«Рыбаки» Леонид Пшенов

А вот для омички Арины Наумовой победа в художественном конкурсе проекта «Поколение М» стала первой.

Картины трех юных сибиряков пополнят специальную экспозицию Третьяковской галереи
«Натюрморт с цветной капустой» Арина Наумова

Отметим, что это уже второй конкурс, который проводят МТС и Третьяковская галерея. В ноябре 2018 года одновременно с выставкой одного из основоположников русского авангарда Михаила Леонова, была представлена экспозиция «Авангардист «Поколения М», куда вошли лучшие картины юных художников из 16 регионов России. В ТОП-20 тогда также оказались работы трех сибиряков – новосибирца Даниила Габриеляна, омички Лики Дюрягиной и уроженки Барнаула Марии Новожиловой.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке министерства культуры РФ.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

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