Картины трех юных сибиряков пополнят специальную экспозицию Третьяковской галереи

По итогам пятого сезона творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М» работы трех сибирских школьников были отобраны жюри в номинации «Третьяковская галерея – online». Их картины войдут в специальную экспозицию, которая откроется осенью 2019 года.

По итогам творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М» в двадцатку лучших работ вошли картины трех школьников из Сибири — «Рыбаки» Леонида Пшенова из Новосибирска, «Натюрморт с цветной капустой» омички Арины Наумовой и пейзаж «Безмятежность» кемеровчанки Аделины Хохловой. Полотна ребят войдут в специальную экспозицию Третьяковской галереи, которая откроется уже осенью этого года.

Творческим заданием номинации «Третьяковская галерея – online» в этом году было создание картины в стиле Василия Поленова — мастера лирического пейзажа русской школы пейзажной живописи. Работы юных сибиряков будут выставлены в галерее одновременно с экспозицией самого художника, а их авторы поедут на открытие выставки в Москву, где смогут увидеть свои полотна рядом с шедеврами одного из величайших русских живописцев.

Для Аделины Хохловой из Кемерова это уже вторая экспозиция в Третьяковке. В прошлом году ее работа, написанная в редкой технике лучизма, также вошла в двадцатку лучших и выставлялась в московской галерее в рамках экспозиции «Авангардист «Поколения М».

Шестиклассник из Новосибирска Леонид Пшенов также неоднократный призер «Поколения М». В 2016 году члены жюри за необычайное сходство стилей написания картин назвали мальчика «маленьким Ван Гогом».

А вот для омички Арины Наумовой победа в художественном конкурсе проекта «Поколение М» стала первой.

Отметим, что это уже второй конкурс, который проводят МТС и Третьяковская галерея. В ноябре 2018 года одновременно с выставкой одного из основоположников русского авангарда Михаила Леонова, была представлена экспозиция «Авангардист «Поколения М», куда вошли лучшие картины юных художников из 16 регионов России. В ТОП-20 тогда также оказались работы трех сибиряков – новосибирца Даниила Габриеляна, омички Лики Дюрягиной и уроженки Барнаула Марии Новожиловой.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке министерства культуры РФ. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

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