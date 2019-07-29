Завышение новосибирскими перевозчиками объемов вывезенного мусора доходит до 40%. Об этом на прошедшей в понедельник пресс-конференции заявил руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «ВИС», контролирующей регионального оператора по обращению с ТКО, Сергей Козловский.

По словам Сергея Козловского, завышение объемов работы было выявлено в ходе проверки, которая была вызвана тем, что ряд перевозчиков не предоставил регоператору нужным образом оформленные документы, подтверждающие объем вывезенного мусора. Представитель группы «ВИС» сообщил, что перевозчики требуют от «Экологии-Новосибирск» оплатить порядка 132 млн рублей за май и около 238 млн за июнь. Цифры эти не скорректированы и по результатам проверки будут уменьшены. «Оплачивать неподтвержденные объемы региональный оператор не будет», — заявил Сергей Козловский.

Сегодня с ООО «Экология-Новосибирск» работает 12 подрядчиков, перевозчиков отходов. По двум из них проверка закончена, остались еще 10. Как пояснила генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, 19 июля регоператор закончили выплаты перевозчикам с учетом скорректированных сумм за апрель. Сейчас оператор приступил к оплате майской задолженности и планирует до 12 августа полностью рассчитаться за май. «По июню счета пока принимаются в полном объеме, проводится проверка, суммы будут корректироваться», — добавила Лариса Анисимова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд новосибирских перевозчиков отходов готовы приостановить работу из-за того, что долг регионального оператора перед ними и мусорными полигонами превысил 700 млн рублей. В ГК «ВИС» заявили о необходимости проверки достоверности предъявленных перевозчиками к оплате объемов.

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