ВТБ профинансирует строительство оптово-распределительного центра в Новосибирской области

ВТБ предоставил финансирование по кредитному соглашению, заключенному с ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» в рамках строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Новосибирской области на сумму 4,95 млрд рублей.

Выделенные ВТБ средства пойдут на финансирование строительства оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции, расположенного в Новосибирской области. Ввод первой очереди ОРЦ площадью 103 тыс кв. м намечен на первый квартал 2020 года. Общие инвестиции в этот проект оцениваются более, чем в 8 млрд рублей. «РосАгроМаркет» уже сейчас формирует пул арендаторов из Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Алтайского края.

Оптово-распределительный центр в Новосибирской области является частью масштабного проекта по организации сети ОРЦ в нескольких регионах России, который реализует «РосАгроМаркет». Стратегическая цель компании — создание единого торгово-логистического пространства на территории ЕврАзЭс (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).

Сеть «РосАгроМаркет» будет организована не только как агрологистическая площадка для хранения, доработки, транспортировки товара, предпродажной подготовки, но и как единое электронное пространство, позволяющее на базе единой системы Маркетплейс осуществлять продажи и закупки в режиме онлайн. Ей пользуются более 50 тыс крупных и средних B2B-покупателей в России и за рубежом.

Как подчеркнул руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, оптово-распределительный центр станет востребованным инструментом для поставщиков в реализации продукции и расширении географии сбыта. Банк заинтересован в поддержке компаний и предприятий реального сектора экономики.

В свою очередь, управляющий партнер Proxima Capital Group Владимир Ермошин отметил, что задача проекта — не только обеспечение высокого уровня складской и транспортной логистики для товарооборота внутри России, но и реализация экспортного потенциала отечественного АПК, что особенно актуально для реализации цели по наращиванию вывоза сельхозпродукции до объемов стоимостью 45 млрд долларов к 2024 году.

Холдинг «РосАгроМаркет» создан для реализации проекта федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) под одноименным брендом. Цель создания сети ОРЦ «РосАгроМаркет» — формирование в России единой федеральной платформы для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия. Основными инвесторами проекта являются Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и инвестиционная компания Proxima Capital Group.

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