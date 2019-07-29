В руководстве новосибирского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заявили о многочисленных нарушениях в работе перевозчиков отходов, обнаруженных в ходе проверки.

О нарушениях в работе новосибирских перевозчиков отходов – подрядчиков регоператора – 29 июля в ходе пресс-конференции рассказала генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. По ее словам, нарушения выявляли с помощью сверки данных, полученных через спутниковую систему ГЛОНАСС.

«Первое – машины-призраки. Есть у нас в отчетах автомобиль, а навигационная система этой машины не показывает. То есть она где-то ходит, может, забирает где-то отходы, может, нет. Есть случай, когда целый месяц машина с большой степенью загрузки показывалась в отчетах, а по навигации она появилась на маршруте только в следующем месяце», — рассказала Лариса Анисимова.

Кроме того, оператор обнаружил у перевозчиков так называемое «задвоение объемов», когда в отчете дважды фигурирует один и тот же адрес, по которому забирается мусор. «Вполне допускаем такое, к примеру, при проведении субботника. Но объективный контроль ГЛОНАСС показывает, что второго заезда на контейнерную площадку не было», — пояснила руководитель регоператора. Еще одно распространенное нарушение — ситуация, когда время остановки мусоровоза на контейнерной площадке гораздо меньше регламентного. К примеру, регоператор фиксировал, что машины некоторых перевозчиков останавливаются на 3-4 секунды для погрузки пяти контейнеров. «Тут даже специалистом не нужно быть, за 5 секунд это сделать невозможно», — прокомментировала ситуацию Лариса Анисимова.

Все найденные региональным оператором несоответствия в работе перевозчиков были оформлены и направлены в транспортные организации «для пояснений». В «Экологии-Новосибирск» не исключают, что мог быть сбой в передаче данных или «человеческий фактор». Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд новосибирских перевозчиков отходов готовы приостановить работу из-за того, что долг регионального оператора перед ними и мусорными полигонами превысил 700 млн рублей. В контролирующей «Экологию-Новосибирск» ГК «ВИС» заявили о необходимости проверки достоверности предъявленных перевозчиками к оплате объемов.

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