Губернатор Кузбасса назначил начальников двух областных департаментов

Губернатор Кузбасса произвел кадровые назначения в областной администрации. Сергей Рубан возглавил департамент транспорта и связи, а Олег Ивлев – департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, по распоряжению губернатора Сергея Цивилева начальником областного департамента транспорта и связи назначен Сергей Рубан.

Сергей Рубан родился в 1977 году в Мысках. В 1999 окончил Томский государственный университет по специальности «Менеджмент».

Почти 20 лет отработал в ОАО «Прокопьевское транспортное управление», пройдя путь от экономиста до первого заместителя генерального директора.

С декабря 2018 по июнь 2019 года был депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, председателем комитета по вопросам предпринимательства и инноваций.

Напомним, предшественник Сергея Рубана, Евгений Курапов, в декабре 2018 года покинул департамент транспорта и связи по собственному желанию. Он занимал данный пост с апреля 2017.

Кроме того, глава региона назначил на пост руководителя департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олега Ивлева.

Он родился в 1973 году в Ленинске-Кузнецком. В 2004 окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности)».

В 1993 году после службы в армии Олег Ивлев начал трудовую деятельность подземным горнорабочим шахты имени Волкова. С 2003 работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемерово, в том числе был заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства.

С июня 2018 до настоящего времени трудился заместителем генерального директора по финансам некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области».

Отметим, что с июля 2017 года кресло начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса занимал Кирилл Десяткин.

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