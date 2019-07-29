Финансирование охраны труда в Новосибирской области увеличено на 100,5 млн рублей

Региональные власти одобрили увеличение финансирования подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области» на 2019 год на 100,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, соответствующие изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения» одобрены на заседании правительства региона, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, объем финансовых средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы увеличен в связи с изменением объема финансирования регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

«Увеличение средств предусмотрено на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Также среди мероприятий – санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами», – подчеркнул Ярослав Фролов.

Кроме того, на реализацию мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» за счет средств областного бюджета дополнительно направят 1,4 млн рублей в 2019 году. В итоге, общий объем финансирования госпрограммы с учетом вносимых изменений увеличен почти на 102 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что шесть крупных несанкционированных свалок в Новосибирске и районных центрах области будут ликвидированы в рамках нацпроекта «Экология» до конца 2024 года. Общий объем финансирования составит порядка 1,2 млрд рублей.

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